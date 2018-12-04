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В Крым прибыл новейший "Дмитрий Рогачев"

Фото: commons.wikimedia.org
Россия усиливает оборону полуострова

И без того мощная российская группировка боевых кораблей в Крыму пополнилась "Дмитрием Рогачевым", который пока проходит государственные испытания. Как и второй патрульный корабль проекта 22160 – "Василий Быков".

По сообщению Telegram-канала "Военный осведомитель", "Дмитрий Рогачев" прибыл во вторник в Севастополь. До этого он находился в Новороссийске, где проходил размагничивание.

Корабли этого проекта разработаны в Северном ПКБ, а строятся на Зеленодольском заводе имени Горького. В конструировании был применен так называемый модульный принцип, когда часть вооружения можно снять и заменить его другим.

В штатной комплектации корабль вооружен артустановкой АК-176МА, восемью ПЗРК "Игла", есть площадка для Ка-29 или даже Ка-52К. Интересно, что заявленная автономность патрульного корабля проекта 22160 превышает автономность современных фрегатов проектов 11356 и 22350, которые намного больше.

Александр ИЛЬИН
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