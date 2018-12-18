Киев скрыл правду о происшествии под Крымским мостом

Скрытность украинцев вызывает большие подозрения

Украинские власти пытаются скрыть от международных наблюдателей все документы, которые касаются инцидента в Керченском проливе. Это свидетельствует о том, что Киев не заинтересован в восстановлении истинной картины событий. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский



"Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября в Керченском проливе – можете сами в этом убедиться", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, Полянский заявил, что действия украинских моряков были неслучайны, ведь военные корабли "намерено заходили в Керченский пролив со стороны территориального моря России". Эти воды "были российскими еще до воссоединения с Крымом, офицеры СБУ дали признательные показания", подчеркнул заместитель постпреда.

"По всей видимости, Киев с самого начала планировал принести в жертвы экипажи всех трех судов, поскольку перед ними была поставлена задача открыть огонь по российским пограничникам. Однако здравомыслие не позволило им, к счастью, выполнить этот преступный приказ", – добавил дипломат.

По его словам, Киев ставил под удар и ни в чем не повинных мирных граждан, ведь во время совершения провокации рядом с этим местом находились более 150 гражданских судов. Если бы началось боестолкновение, находившиеся на них люди могли пострадать.

"Наши ребята проявили высокий профессионализм, благодаря которому удалось избежать жертв. Мы намерены юридически подтвердить провокационный характер действия украинских властей и оформить документально, действия Украины в Черном море сами по себе являются нарушением устава ООН и норм международного права", – заключил он.

Ранее сообщалось о том, что командование ВМС Украины отказалось опубликовать данные о маршруте украинских кораблей в день инцидента. В ответ на запрос украинских журналистов прислать соответствующий приказ Минобороны страны отказалось, сославшись на военную тайну.

"Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны", – говорится в документе, подписанном командующим ВМСУ адмиралом Игорем Воронченко.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи два бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. Эти действия Москва расценила как провокацию. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону и расценивают действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.