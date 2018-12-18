Украинцы разгадали планы США по "Северному потоку - 2"

Американцы хотят украинской ГТС взять за горло весь Евросоюз

ФРГ и другие европейские государства, участвующие в проекте строительства "Северного потока – 2", вероятно, отстоят его реализацию перед ЕС, несмотря на давление США. К такому выводу пришел экс-министр экономики Украины (в годы правления Леонида Кучмы) Виктор Суслов.

По его мнению, Вашингтон выступает против российской трубы, потому что американцы крайне заинтересованы заполонить своим СПГ рынок Старого Света.

"Поэтому они хотят, чтобы Европа закупала более дорогой американский сланцевый газ и не закупала бы газ у России. Так что почему Конгресс США принял решение против "Северного потока-2" – понятно", – цитирует "Главред" заслуженного экономиста страны.

Он обратил внимание на тот факт, что принятая 12 декабря Европарламентом резолюция, призывающая остановить реализацию "СП-2", была одобрена далеко не единогласно. По его словам, именно Германия активно выступает за строительство "Северного потока – 2", поскольку она стремится стать крупнейшим газовым хабом в Европе, а это в итоге усиливает политическое влияние Берлина в Евросоюзе. Поэтому в проекте участвуют западноевропейские компании.

"И США, и ЕС отстаивают вовсе не интересы Украины в вопросах дележа европейского газового рынка. Они борются за свои собственные интересы. Если бы США смогли остановить строительство "Северного потока – 2" и получить контроль над украинской ГТС, к чему они стремятся, они смогли бы буквально взять Евросоюз за горло", – убежден украинский эксперт.

На этом фоне видны нарастающие противоречия между Вашингтоном и Брюсселем.



"Я думаю, что Германия и другие крупнейшие европейские страны, участвующие в строительстве "Северного потока – 2", скорее всего, смогут отстоять необходимость для них строительства этого газопровода", – резюмировал пан Суслов.

А между тем крупнейшее трубоукладочное судно в мире Pioneering Spirit, которое будет участвовать в строительстве "СП-2", уже находится в водах Балтийского моря. Как сообщает сегодня EADaily, конечной точкой его маршрута является Финский залив, куда оно должно прибыть 19 декабря в 11:00. Отмечается, что сейчас судно идет вдоль берегов Дании, откуда до Финского залива более 900 километров. Однако, судя по скорости его движения, оно прибудет только через двое суток.

В любом случае уже к концу этой недели Pioneering Spirit может приступить к укладке первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии.

