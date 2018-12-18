Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ватикан отказал украинской церкви в самостоятельности

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНе протянет и года: в Незалежной предсказали судьбу России
Святой престол не признает новую структуру

Недолго продолжалось ликование православного мира Незалежной. Ожидающий томоса об автокефалии новоявленный приход вдруг постигло разочарование.

Как оказалось, "новую церковь" на Украине официально так и не признали в Ватикане. А информация портала VaticanNews, которой обрадовались священнослужители соседнего государства и сразу кинулись выбирать митрополита, недостоверная.

"Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в Бюллетене службы печати", – пояснили в пресс-службе Святого престола РИА "Новости".

Между тем украинских раскольников публикация на VaticanNews настолько впечатлила, что они посчитали ее гарантом признания со стороны Ватикана. А руководитель службы печати неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря выдал эту новость за официальное заявление, о чем похвастался в своем Facebook. 

Весть о том, что Епифаний Думенко возглавил Украинскую православную церковь, появилась 15 декабря. О ее независимости сообщил Петр Порошенко. Получить новый статус УПЦ планировала 6 января 2019 г.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россия нацелит ракеты на корабли США в Черном море

Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе

Лавров смутил иностранного журналиста

Вопрос представителя СМИ вызвал неоднозначную реакцию министра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей