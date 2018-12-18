Святой престол не признает новую структуру

Недолго продолжалось ликование православного мира Незалежной. Ожидающий томоса об автокефалии новоявленный приход вдруг постигло разочарование.

Как оказалось, "новую церковь" на Украине официально так и не признали в Ватикане. А информация портала VaticanNews, которой обрадовались священнослужители соседнего государства и сразу кинулись выбирать митрополита, недостоверная.

"Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в Бюллетене службы печати", – пояснили в пресс-службе Святого престола РИА "Новости".

Между тем украинских раскольников публикация на VaticanNews настолько впечатлила, что они посчитали ее гарантом признания со стороны Ватикана. А руководитель службы печати неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря выдал эту новость за официальное заявление, о чем похвастался в своем Facebook.

Весть о том, что Епифаний Думенко возглавил Украинскую православную церковь, появилась 15 декабря. О ее независимости сообщил Петр Порошенко. Получить новый статус УПЦ планировала 6 января 2019 г.