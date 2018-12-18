Нибиру
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Недолго продолжалось ликование православного мира Незалежной. Ожидающий томоса об автокефалии новоявленный приход вдруг постигло разочарование.
Как оказалось, "новую церковь" на Украине официально так и не признали в Ватикане. А информация портала VaticanNews, которой обрадовались священнослужители соседнего государства и сразу кинулись выбирать митрополита, недостоверная.
"Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в Бюллетене службы печати", – пояснили в пресс-службе Святого престола РИА "Новости".
Между тем украинских раскольников публикация на VaticanNews настолько впечатлила, что они посчитали ее гарантом признания со стороны Ватикана. А руководитель службы печати неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря выдал эту новость за официальное заявление, о чем похвастался в своем Facebook.
Весть о том, что Епифаний Думенко возглавил Украинскую православную церковь, появилась 15 декабря. О ее независимости сообщил Петр Порошенко. Получить новый статус УПЦ планировала 6 января 2019 г.
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