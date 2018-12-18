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На Украине предсказали судьбу России

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНикак не успокоятся: Киев пообещал больше санкций за Крым
Экс-президент страны рассказал о шансах РФ выжить после вторжения в неньку

На Украине новый предновогодний тренд на фоне полувоенного положения – тамошние действующие и прошлые руководители все чаще говорят о мифическом вторжении России на украинскую землю, но при этом забывают о старой мантре, а именно: соборная уже пять лет "воюет" с целыми полками ВС РФ в Донбассе. Сегодня в эту тему включился первый президент страны Леонид Кравчук, заявивший о том, что Российская Федерация погибнет ровно через год, как только ее войска вступят на территорию Незалежной.

Причем он отметил два ключевых фактора для такого хода событий: для вторжения необходимо, чтобы Россия тронулась умом, а потом она перестанет существовать из-за нехватки ресурсов для поддержания своего присутствия у южного соседа.

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"Украину никто не сможет одолеть, я вам скажу искренне. Если бы сейчас Россия сошла с ума и пришла на Украину, оккупировала ее, то через год России бы не стало. Потому что на Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покое, а это непросто", – цитирует "Сегодня" бывшего президента.

По его мнению, Москва не в состоянии даже с Крымом "справиться, а Украину она держать не сможет".

Леонид Макарович не отказал России в понимании возможного результата своего вторжения.

Судя по всему, такую словесную активность у украинцев вызвало вчерашнее интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он рассказал, что Москве известны планы киевского режима провести еще одну провокацию у берегов Крыма, наподобие той, которую он осуществил с использованием трех судов ВМСУ 25 ноября в водах Черного моря. Российский министр обещал властям Незалежной ощутимый для них ответ.

Заявления Лаврова страшно возбудили украинских постмайданных вождей, которые понесли всякую ахинею, в том числе оскорбления в адрес главы МИД России. Но за бравадой некоторые не очень следили за своей речью, выдав гражданам страны страшный "секрет" – российские войска, оказывается, еще не перешли границу Незалежной. Тогда вопрос: а с кем Киев ведет войну и где.

Так, накануне глава украинского МВД Арсен Аваков предрек катастрофу России в случае осуществления "наземной агрессии", что означает – до сих пор ни одна нога российского военного не ступала на землю южного соседа. Надо полагать, что и с неба не залетал ни один истребитель.

"Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовывать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", – живописал пан Аваков где-то в подконтрольном Киеву Донбассе.

С такими речами недалеко и до пролонгации так называемого военного положения имени "Керченская Цусима".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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