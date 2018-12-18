Гнев Незалежной обрушится даже на археологов

Киев припрятал бездонный пакет антироссийских ограничений и постепенно выкидывает что-нибудь новенькое. На этот раз он угрожает Москве увеличением списка персон нон грата.

В него, по задумке украинского правительства, внесут юрлиц и простых людей, которые замечены в сотрудничестве с фирмами в Крыму и Донбассе. Очередная порция санкций, вероятно, самая абсурдная с 2014 года. В своих нападках Незалежная добралась даже до исследователей и строителей.

Под санкции попадут более 20 человек, которые, по версии Министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины, ведут противозаконные раскопки на объектах культурного наследия. В черном списке также окажутся "некоторые российские предприятия и компании из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске".

Кроме того, 14 юрлиц накажут за поставки материалов и услуг на заводы российской оборонки. За переправу на полуостров – паромную компанию, за Крымский мост – строительные фирмы.

Более содержательный перечень ограничений будет рассмотрен Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Крым является частью России с 2014 г., поскольку такое желание изъявили сами жители полуострова. Однако ни Киев, ни Запад это обстоятельство не останавливает. Они вводят и продлевают экономические санкции. При этом Москва неоднократно заявляла о том, что при присоединении Крыма были соблюдены все международные нормы, напоминает РИА ФАН.