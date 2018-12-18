Киевские власти хотят с ее помощью усилить свои позиции в Керченском проливе

Правительство Украины утвердило сегодня новую государственную морскую доктрину на период до 2035 года. По мысли постмайданных правителей этот документ должен усилить украинское присутствие в Азовском и Черном морях. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, главный провозвестник перекрытия всяческого транспортного движения между Незалежной и Россией.

"Новая доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора", – написал он в Facebook.

Пан Омелян назвал обновленный документ стратегическим, который определяет "приоритеты последовательной морской политики Украины на долгосрочную перспективу".

Его разработкой занималось Министерство инфраструктуры, а впоследствии поддержали в МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и кабмин, поведал министр.

"Украина не ослабит своих позиций на море, не прекратят свою работу украинские порты... Меняется ситуация на море – меняет и Украина свою политику. Чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Как третий закон Ньютона. Мы выстоим и победим!" – воззвал пан Омелян.

Пока обновленный текст доктрины не опубликован.

Как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя RT данную новость из Киева, доктрина эта просуществует ровно столько, сколько у власти продержатся нынешние правители Незалежной. Поскольку все документы, которые сейчас там принимаются, – это есть "политические нюансы и лозунги" для предвыборной президентской кампании. Впрочем, она еще не стартовала, но час уже близок.

"Либо это попытка осложнить жизнь и работу тем, кто придет после нынешних министров. Ни у кого нет сомнений, что действующий президент, правительство и состав Верховной рады не переживут первую половину 2019 года, если выборы на Украине состоятся", – заметил Солонников.

По его мнению, не важно, что написано в таких доктринах. Просто киевские власти сейчас "будут сохранять бравурные настроения и разными радужными лозунгами пытаться поддержать свой позитивный образ", добавил эксперт.

Показательно, что под постом пана Омеляна украинцы задают ему вполне резонные вопросы о качестве вверенного ему хозяйства.

"Укрзализныця – это поезд 217, Ивано-Франковск – Киев. Неужели вы думаете, что люди это скоты? 10 часов в поезде, при температуре в вагоне +10. Вы что там обалдели вообще? Я уже просто молчу о ценах на билеты", – сделал ссылку для министра один из пользователей на пост Виктории Владимировой, приложившей к нему фото и видео вагона.

Но пану Омеляну не до пассажирских вагонов – у него морская доктрина.

