Украинское руководство опять нафантазировало угрозу с Востока

Военная разведка Незалежной сообщила о том, что Россия готовится к массированному наступлению на украинскую территорию. Соответствующее заявление в эфире передачи "Донбасс.Реалии" на канале YouТube украинской службы "Радио Свобода" сделал официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий.



По словам военного, с 1 декабря российские военные соединения, дислоцированные вблизи границы с Украиной, вновь были приведены в оперативную готовность. Они в любой момент готовы приступить к выполнению боевых задач на территории Украины.

Российская военная группировка, расположенная вдоль украинской границы и в Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций. Таким образом, российские военные несут прямую угрозу национальной безопасности страны, отметил представитель ГУР.

Скибицкий также поведал об увеличении авиационной компоненты Вооруженных сил России на украинском направлении. По приказу Кремля в этом регионе были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Развернутые на этих аэродромах подразделения и части оснащены современной техникой. Для получения боевого опыта летные экипажи российских Воздушно-космических сил активно привлекались к боевым действиям в Сирии.

Устроив провокацию в Керченском проливе, объявив о введении военного положения и перебросив к линии соприкосновения в Донбассе танки и тяжелую артиллерию, Киев тем не менее жалуется на то, что военная угроза со стороны РФ якобы резко возросла в последние недели. По оценке начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, нынешняя военная угроза со стороны России оценивается как самая высокая с 2014 г., когда Украина утратила контроль над Крымом, а на востоке страны началась гражданская война.

Представители военной разведки Украины не придумывают ничего нового. О том, что Россия вот-вот нападет на Незалежную, еще 1 декабря объявил президент Петр Порошенко, который находится в поиске оправданий для введения военного положения на части территории страны. По его словам, Москва развернула в Крыму, Донбассе и вдоль границы с Украиной наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих.

В их распоряжении якобы имеются около 1,4 тыс. артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе 23 ударных корабля и 6 ударных подлодок. По оценке Порошенко, Россия представляет "колоссальную угрозу".