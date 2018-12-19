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"Новая церковь" на Украине приведет к глобальным проблемам

Фото: www.globallookpress.com
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Борьба за господство в православном мире оказалась намного серьезнее, чем можно было предположить

Крупные религиозные и политические последствия из-за появления "новой церкви" в Незалежной ждут не только украинцев. Если ситуация продолжит накаляться, Россия не только останется фактически в изоляции, но и лишится важного символа Пасхи – благодатного огня. В этом уверены австрийские журналисты.

Петр Порошенко особо акцентирует на том, что создание "новой церкви без Путина" – политически важное событие. Однако больше это влияет на православный мир, а не на международные отношения двух стран.

"Новая церковь" в Незалежной не гарантирует того, что в государстве появилась единая религиозная структура. Самым крупным объединением до сих пор остается Украинская православная церковь Московского патриархата, представителей которой Киев называет раскольниками. И это не единственная проблема.

Москва не готова мириться с решением Киева, что даже поссорилась с "неофициальным лидером всего православия" – Вселенским патриархом Варфоломеем. Это говорит о том, что церковный конфликт давно не ограничивается Россией и Украиной, он затронул и другие религиозные структуры.

Как отмечает австрийская газета Der Standard, Москва и Константинополь начали борьбу за господство в православном мире. При этом журналисты сомневаются в том, что патриарх Кирилл сможет победить в этой войне. Ведь Варфоломея поддерживает священнослужитель, имеющий авторитет во всем мире, – Иерусалимский патриарх Феофил.

Большинство православных церквей предпочитают оставаться в стороне от этого конфликта, но участия Феофила в борьбе вполне достаточно, чтобы православный мир пошатнулся еще сильнее. Россия теперь рискует остаться без благодатного огня, который привозят в страну спецрейсом из Иерусалима. 

Петр Порошенко заявил, что Украина получила автокефалию 15 декабря. Главой новой структуры стал Епифаний Думенко. 

Полина ИВАНОВА
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