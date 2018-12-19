Кредит МФВ обрадовал Порошенко

Долговая яма Украины становится все глубже

Незалежная получит еще один кредит от Международного валютного фонда. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко.

"Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов", – написал Порошенко в Facebook, назвав это "хорошей новостью". По его мнению, это решение МВФ принял в знак признания "бесспорного прогресса в области макроэкономической стабилизации и успеха в проведении реформ" на Украине.

Еще большую радость высказали в Минфине страны. Сообщение, опубликованное на странице в Facebook ведомства, начинается словом "Победа!" и изображением праздничных хлопушек.

Минфин уточняет, что первые 1,4 млрд долларов поступят на Украину "немедленно", а именно, будут переведены до 25 декабря 2018 года. Остальные – по мере выполнения Киевом условий программы кредитования.

Ликование властей Украины объясняется просто. Страна прочно сидит в долговой яме, и новый кредит поможет осуществить обязательные платежи по старым кредитам. Но 1,4 млрд и даже все 3,9 млрд ситуацию не спасут. В ближайшие два года Украина должна отдать 12 млрд долларов по внешнему госдолгу, напоминает РИА ФАН. Поэтому то, что Порошенко представляет как свой козырь в предвыборной борьбе, по сути является усугублением положения страны, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Коренным образом экономическую ситуацию на Украине он (новый кредит МВФ) не изменит, а еще больше подсадит Украину на долговую иглу. Она будет должна выплачивать в будущем еще больше, – отметил Безпалько в интервью RT. Опыт показывает, что "кредиты будут проедаться, разворовываться и помогут только на некоторое время". "Для того, чтобы изменить экономическую ситуацию, Украине нужно поменять внутреннюю и внешнюю политику", – убежден эксперт.

Пока же меняются только тарифы за коммунальные услуги населению. В большую сторону. По требованию МВФ, стоимость бытового газа для жителей Незалежной с 1 ноября повысилась на четверть. При этом весной страну ожидает новое запланированное повышение цен.