День рождения Бандеры отметят с размахом

В украинский календарь памятных дат внесли новый праздник

День рождения организатора украинского националистического движения Степана Бандеры объявлен национальным праздником всех украинцев. Такое решение приняла Верховная рада.

"Степан Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения", – приводит телеканал "112" постановление парламента № 9234. На этом основании 1 января 2019 г. украинцы будут отмечать не первый день Нового года, а юбилей националиста – 110 лет со дня рождения Бандеры.

Торжества решено провести с размахом. Нацбанк Украины отчеканит памятные монеты, "Укрпочта" – выпустит марки и конверты с портретами, Минкультуры – организует тематические выставки, Минобразования – проведет специальные лекции в вузах и школах. Особая задача у СМИ: комитету по вопросам телевидения и радиовещания предписано проконтролировать, чтобы мероприятия получили широкое освещение.

В начале Великой Отечественной войны Степан Бандера возглавлял украинских националистов. В 1942 г. его "Украинская повстанческая армия" (УПА, запрещена в РФ) примкнула к гитлеровским войскам. В 1943 г. их жертвами стали почти 100 тысяч поляков в Волыни. Эти события признаны в Польше геноцидом. Между тем на Украине деятели УПА считаются с 2015 г. "борцами за независимость".

Во Львовской области Украины 2019 г. официально объявлен Годом Бандеры.