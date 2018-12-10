В Незалежной под раздачу попали российские игрушки

В преддверии Нового года разных мастей украинские националисты бросились по магазинам в поисках "неправильных" игрушек, и нашли таковые в ряде регионов соборной. К великому ужасу радикалов в стране до сих пор пользуются спросом и российские товары, и советские детские герои, сделанные, в том числе, в Китае и Турции. Но тут в помощь ура-патриотам пришло введенное президентом Украины Петром Порошенко военное положение.

Под эту сурдинку чиновники на местах одобрили инициативу запрещенных в РФ экстремистских организаций, типа "Правого сектора", "Тризуба Степана Бандеры" и прочих националистов, по изъятию из продажи детских игрушек, произведенных в России, которые так или иначе якобы "пропагандируют идеи Русского мира", пишет ФАН.

По информации издания, после рейдов "культурного десанта" по ряду магазинов и небольших павильонов их хозяева недосчитались товара на сотни тысяч гривен. Но это полбеды, поскольку теперь на фоне ВП продавцов игрушек с российской символикой ждет уголовное преследование по обвинению в сепаратизме и даже в измене родине. Угроза нависла и над покупателями таких изделий.

Так, владелице одного из детских магазинов в Черниговской области, который атаковали "правосеки", может придется выплатить штраф в размере 200 тыс гривен (450 тыс руб), а поставщикам ее товара вообще угрожает тюремный срок до двух лет. В магазине радикалы обнаружили игрушечные автомобили с символикой спецслужб РФ, а в подсобке – фигурки богатырей и красноармейцев. Причем, как утверждает хозяйка, данный товар присутствует на полках уже пять лет и до сих пор проблем с законом у нее не было.

По ее словам, в последнее время в магазин приходят разные люди и говорят, что "не позволят забивать детям голову кремлевской пропагандой" и уничтожат товар, легально ввезенный на территорию Украины.

Такую активность местных националистов можно объяснить введенным в конце ноября после Керченского инцидента военного положения в десяти украинских областях, на этой почве местные чиновники и санкционировали борьбу с товарами из России.

Скажем, на Сумщине на одном из рынков радикалы нашли гирлянду 70-х годов, первое звено которой было украшено изображением Спасской башни, а на последнем красовалась надпись "Край родной – Россия". А в Харьковской области "врагами" объявлены игрушечные Чебурашка и Дед Мороз. На последнего, между тем, уже давно идут атаки, пока, правда, не совсем успешно. Детям на дом все-таки заказывают именно нашего Деда, а не западного Санту.

"Эти мифические герои являются порождением чуждой нам культуры. Пусть ни у кого не возникает сомнений: в условиях военного времени мы уничтожим всех этих сепаратистских Дедов Морозов, а Чебурашке уши оторвем!" – вынес приговор один из местных чиновников.

Однако, как заметил киевский экономист Юрий Марчук, многие игрушки, против которых ополчились украинские националисты, произведены не только в России, но и в Китае или Турции. Впрочем, "в эти тонкости "блюстители культуры и моральной чистоты украинцев" предпочитают не вдаваться", считает экономист.

По мнению эксперта, нынешней Украине нужны универсальные солдаты, зомби и робокопы.

"Радикалы начали целенаправленную операцию по оглуплению самих детей", – резюмировал Марчук.

