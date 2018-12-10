Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разрыв с Россией демонстрирует неуважение Порошенко к украинцам

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКлимкин обещал Москве "креативные" санкции
Обрубив отношения с Москвой, Киев сам себе вырыл яму

Прекращение Договора о дружбе с РФ означает лишь безразличие к простому народу, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, сегодняшнее действие президента Незалежной – поспешное решение, которое направлено против граждан страны.

"Очевидно одно: вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев – тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", – отметил Песков, передает "ТАСС".

По теме

По словам пресс-секретаря президента, украинский лидер Петр Порошенко совершил опрометчивый поступок, что вызывает сожаление российского руководства.

"С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам", – заключил спикер.

Десятилетний Договор о дружбе двух стран прекратил свое действие сегодня, 10 декабря, с легкой руки Порошенко. Документ, который был направлен на стратегическое партнерство, Москва и Киев подписали в 1997 году. О разрыве отношений с РФ президент Незалежной заговорил после Керченского конфликта. 


Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Ни квартир, ни миллионов: Захарченко настаивает на невиновности

Задержанный за взятки борец с коррупцией прижился в СИЗО

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей