Обрубив отношения с Москвой, Киев сам себе вырыл яму

Прекращение Договора о дружбе с РФ означает лишь безразличие к простому народу, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, сегодняшнее действие президента Незалежной – поспешное решение, которое направлено против граждан страны.

"Очевидно одно: вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев – тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", – отметил Песков, передает "ТАСС".

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По словам пресс-секретаря президента, украинский лидер Петр Порошенко совершил опрометчивый поступок, что вызывает сожаление российского руководства.

"С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам", – заключил спикер.

Десятилетний Договор о дружбе двух стран прекратил свое действие сегодня, 10 декабря, с легкой руки Порошенко. Документ, который был направлен на стратегическое партнерство, Москва и Киев подписали в 1997 году. О разрыве отношений с РФ президент Незалежной заговорил после Керченского конфликта.



