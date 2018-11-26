Толпа громит дипломатические представительства в Харькове, Львове и других городах

Агрессивные пикетчики в понедельник днем устроили пожар на территории Генерального консульства РФ в Харькове. Атаки на консульские учреждения проходят и в других городах страны. Акции протеста проводятся в связи с военно-морским инцидентом в Керченском проливе, который состоялся накануне.

В Харькове активисты националистических организаций устроили пикет у консульства. Они скандируют лозунги, бросают на территорию консульства файеры, дымовые шашки, бутылки и яйца, передает "Интерфакс".

В результате действий радикалов во дворе консульства загорелось дерево, но его оперативно потушили. Рядом с учреждением постоянно дежурит пожарная машина. Общественный порядок по периметру территории консульства охраняют подразделения Национальной гвардии и полиции – всего около 100 человек. Однако они не препятствуют действиям пикетчиков.

Во Львове националисты подожгли принесенные к забору российского генконсульства автомобильные покрышки. Пожар не перекинулся на здание. Силы правопорядка в действия радикалов не вмешиваются, сообщает телеканал "Звезда".

В Одессе члены националистических группировок развесили на заборе российского консульства тельняшки, вымазанные красной краской, которая символизирует кровь. Участники пикета потребовали закрыть консульство "страны-агрессора". По данным местных изданий, одесситы планируют и другие акции в поддержку украинских моряков.

Минувшей ночью акция протеста прошла и у здания российского посольства в Киеве. В здание кидали дымовые шашки, а также подожгли машину с дипломатическими номерами, припаркованную неподалеку.

В связи с нападением на консульские и дипломатические учреждения Министерство иностранных дел РФ вызвало для разъяснений временного поверенного в делах Украины в России и потребовало от киевских властей обеспечить безопасность российских дипломатов.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. В результате они были задержаны. Трое украинских военнослужащих получили ранения.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Украинская армия приведена в полную боевую готовность. Недалеко от Крыма были замечены американские самолеты, поднявшиеся в воздух с авиабазы НАТО в Болгарии.