Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

По всей Украине нападают на консульства РФ

Кадр youtube.com
продолжениеЗапад извратил конфликт на Азовском море
Толпа громит дипломатические представительства в Харькове, Львове и других городах

Агрессивные пикетчики в понедельник днем устроили пожар на территории Генерального консульства РФ в Харькове. Атаки на консульские учреждения проходят и в других городах страны. Акции протеста проводятся в связи с военно-морским инцидентом в Керченском проливе, который состоялся накануне.

В Харькове активисты националистических организаций устроили пикет у консульства. Они скандируют лозунги, бросают на территорию консульства файеры, дымовые шашки, бутылки и яйца, передает "Интерфакс".

По теме

В результате действий радикалов во дворе консульства загорелось дерево, но его оперативно потушили. Рядом с учреждением постоянно дежурит пожарная машина. Общественный порядок по периметру территории консульства охраняют подразделения Национальной гвардии и полиции – всего около 100 человек. Однако они не препятствуют действиям пикетчиков.

Во Львове националисты подожгли принесенные к забору российского генконсульства автомобильные покрышки. Пожар не перекинулся на здание. Силы правопорядка в действия радикалов не вмешиваются, сообщает телеканал "Звезда".

В Одессе члены националистических группировок развесили на заборе российского консульства тельняшки, вымазанные красной краской, которая символизирует кровь. Участники пикета потребовали закрыть консульство "страны-агрессора". По данным местных изданий, одесситы планируют и другие акции в поддержку украинских моряков.

Минувшей ночью акция протеста прошла и у здания российского посольства в Киеве. В здание кидали дымовые шашки, а также подожгли машину с дипломатическими номерами, припаркованную неподалеку.

В связи с нападением на консульские и дипломатические учреждения Министерство иностранных дел РФ вызвало для разъяснений временного поверенного в делах Украины в России и потребовало от киевских властей обеспечить безопасность российских дипломатов.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. В результате они были задержаны. Трое украинских военнослужащих получили ранения.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Украинская армия приведена в полную боевую готовность. Недалеко от Крыма были замечены американские самолеты, поднявшиеся в воздух с авиабазы НАТО в Болгарии.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

ЕС и НАТО требуют от России открыть Украине Азовское море

По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации

Доллары и евро нужно купить до конца недели

Сейчас рубль растет, но в декабре все изменится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей