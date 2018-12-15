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Порошенко объявил о создании независимой УПЦ

Украинский президент назвал имя главы новой структуры

Глава Незалежной Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь получила автокефалию.

Об этом сообщает НТВ.

УПЦ возглавил митрополит неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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