Порошенко объявил о создании независимой УПЦ

Нибиру
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- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
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Глава Незалежной Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь получила автокефалию.
Об этом сообщает НТВ.
УПЦ возглавил митрополит неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.
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