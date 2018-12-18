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Британский флот полез в Черное море

Фото: wikipedia.org
Корабль-разведчик уже прошел Босфор

В черноморской акватории замечен разведывательный корабль "Эхо" (HMS Echo) Военно-морского флота Ее Величества. Об этом первыми сообщили турецкие пользователи Twitter. Они опубликовали фотографии прохождения судна через пролив Босфор.

В настоящий момент британский корабль идет по Черному морю в северном направлении. Его пункт назначения остается неизвестным. Пользователь по имени Ёрюк Ишик, сообщивший о появлении корабля в Босфоре, напомнил, что, согласно Конвенции Монтрё, HMS Echo сможет находиться в Черном море не более 21 дня.

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Как пишет у себя в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко, "это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с азовским кризисом: продемонстрировать поддержку Британией принципа свободы навигации в регионе".

Сообщается, что HMS Echo вышел с британской военно-морской базы в Гибралтаре 3 ноября, потом побывал на Мальте и Крите, а 14 декабря вышел с военно-морской базы Сауда-Бэй и взял курс на Черное море. В тот же день около 20:30 по местному времени он прошел мимо Стамбула.

HMS Echo – современный многоцелевой гидрографический корабль, который предназначен для разведывательных и десантных операций. Он оснащен эхолотами и датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение – пушку калибра 20 мм и пулемет калибра 7,62 миллиметра.

Украинцы заявляют о том, что визит британского корабля прямо связан с инцидентом в Керченском проливе. Примечательно, что решение об отправке HMS Echo в Черное море "для обеспечения свободы навигации в поддержку Украины" было принято еще 21 ноября, за четыре дня до провокации. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Вероятно, в Лондоне уже тогда знали, что Киев готовит некую операцию в черноморской акватории.

В начале декабря американские военные направили в Госдепартамент уведомление о намерении выдвинуть в Черное море свои военные корабли. Перед этим ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, где находится база Тихоокеанского флота России, напоминает Znak.com.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи два бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. Эти действия Москва расценила как провокацию. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону и расценивают действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.

Андрей ФИЛАТОВ
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