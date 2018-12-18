Британский спецназ идет на Донбасс

Командование ДНР заявило об усилении группировки противника на Горловском направлении

В зону боевых действий пробрались иностранные военные, сообщает разведка Донецкой народной республики. Незваные гости прибыли из Соединенного Королевства.

Так, минимум одно подразделение "Специальной авиадесантной службы" (САС) армии Великобритании сосредоточилось в районе Горловки. По данным командования ДНР, иностранцы пожаловали с определенной миссией.

"Военнослужащие "САС" прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории Республики представителей командования и военнослужащих Народной милиции. Чтобы в последующем выдать их в качестве кадровых военнослужащих ВС РФ", – уверен официальный представитель УНМ ДНР Даниил Безсонов, передает пресс-служба ДНР.

Он уточнил, что данное подразделение имеет отношение к разведке и привлекается к контртеррористическим мероприятиям.

"Однако хочу огорчить данных специалистов и сообщить, что для них приготовлен ряд неприятных сюрпризов. А самым большим позором может стать – попадание в плен к нашим военнослужащим и представление их как доказательство непосредственного участия войск НАТО в гражданской войне на стороне террористического режима олигарха Порошенко", – заключил спикер УНМ ДНР на брифинге.

Известно, что за сутки режим прекращения огня был нарушен 22 раза. ВСУ открывали огонь по 8 населенным пунктам республики. Отмечается также усиление группировки противника на Горловском направлении.

Провокации в Донбассе, которые обеспечили бы ВСУ алиби, были вполне ожидаемы для ДНР, о чем ее представители заявляли ранее, напоминает "Царьград".

