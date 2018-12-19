Пентагон поплатится за вторжение на Украину

Россия ответит на появление американских баз в Незалежной

Если Вашингтон и Киев осуществят намерение разместить в непосредственной близости от российских границ американскую военную базу, то на это последует незамедлительная реакция Москвы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



"Мы слышали об этом (о планах по размещению базы). Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность", – сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Он напомнил, что в последние годы Вашингтон нарастил объемы военной помощи Киеву. Американские инструкторы постоянно находятся на украинских полигонах и обучают местных военных. Военные двух стран регулярно устраивают совместные маневры.

"Мы видим и без того избыточное американское военное присутствие на Украине, что, кстати, противоречит пункту 10 Минских соглашений. Перспектива появления в стране еще и военной базы США неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе. Россия, со своей стороны, вынуждена будет адекватно реагировать", – предупредил Карасин.

Планами построить на Украине военную базу намерение Соединенных Штатов увеличить свое присутствие в регионе не ограничивается. Ранее на этой неделе спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.

"Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

Волкер также отметил, что Турция играет "крайне важную роль" в Черном море и является важным союзником США в регионе. "Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства", – отметил спецпосланник.

Российские власти в ответ заявили, что этот безответственный шаг ни к чему не приведет. К тому же Россия будет всячески этому противодействовать вплоть до "принятия соответствующих мер по сосредоточению и нацеливанию ударных средств уничтожения этих группировок".

Отношения между Москвой и Киевом обострились до предела после украинской провокации в Керченском проливе, которая произошла 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи два бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море.

В Киеве заявили, что уведомляли российскую сторону, и расценили действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.