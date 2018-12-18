Диверсия готовится в связке с западными кураторами по образу и подобию "Белых касок"

По данным разведки ДНР, Киев со своими покровителями из США и ЕС держит на контроле провокацию, которая приведет к массовому убийству. Не исключено, что противник устроит нападение рядом с вредным производством.

Таким образом, ВСУ с кураторами готовят химическую атаку. Об этом предупредил глава ДНР Денис Пушилин.

"Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и Республик Донбасса. Это, прежде всего, предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества", – говорится в заявлении на его официальном сайте.

Еще один вариант, который, по словам Пушилина, держат в голове диверсанты, – это распространение со стороны ДНР отравляющего вещества. А чтобы приписать вину ей и РФ, американцы заготовили обработанные ядом осколки снарядов.

Мотив провокационных действий, по мнению главы республики, весьма прост. Порошенко перестраховывается. Развязанной войной на Донбассе он хочет сохранить за собой нагретое местечко. В планы господина президента входит отмена заведомо проигрышных для него выборов. Своевременной оказалась помощь британских и американских спецслужб.

"Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий. Ведется работа по созданию на Украине аналога сирийских "Белых касок", которые, по замыслу авторов, должны фиксировать последствия отравления населения и фальсифицировать видеоматериалы, якобы доказывающие причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России", – резюмировал Пушилин.

Он обратился к ООН, ОБСЕ и другим миссиям, чтобы те остановили произвол украинцев, поскольку в ДНР не хотят жертв.