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Украина рассчитывала на гибель военных под Крымским мостом

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Киев отправил своих моряков на верную смерть

Власти рассчитывали, что в результате провокации у Крымского моста военнослужащие ВМС Украины будут убиты. Это бы придало инциденту куда больший резонанс и позволило президенту страны Петру Порошенко достичь своих политических целей. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

"Их (украинских моряков) послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но, слава богу, этого не случилось", – подчеркнул глава государства.

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Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы, отметил президент. По его словам, случай в Черном море связан с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Между тем эксперты говорят о скором повторении украинской провокации. Не исключено, что это случится перед новогодними праздниками. "Они хотели бы повторить (проход кораблей), и мы не можем себе позволить умыться и не ответить. Считаю, что украинская сторона при подстрекательстве США будет пытаться это сделать еще до Нового года", – приводит РИА "Новости" мнение заместителя председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александра Форманчука.

Целью следующей провокации Киева будет расширение присутствия США в Черном море, полагает военный эксперт Игорь Коротченко.

"Попытка повторного прорыва через Керченский пролив может спровоцировать ситуацию, в которой Украина представит себя жертвой очередной "российской агрессии" и сможет обратиться за помощью и покровительством к США. Это очередная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать боестолкновение в районе Керченского пролива с российскими пограничниками для того, чтобы получить повод для продления военного положения на Украине", – сказал Коротченко.

Между тем, по данным "Комсомольской правды", которая ссылается на внутренние документы миссии наблюдателей ОБСЕ, очередное выступление украинской армии или флота намечено на 24 декабря.

"На территории порта (Мариуполь) в одном из зданий проживают военные, точное число которых он (директор порта) назвать затруднился. Военные прибыли около недели назад на двух гражданских автомобилях, с работниками порта ведут себя крайне вежливо. Командир военных после прибытия сообщил директору, что они будут находиться на территории порта до конца месяца и уедут после того, как встретят несколько кораблей военно-морского флота Украины, которые должны прибыть из порта г. Одесса 24 декабря текущего года", – говорится в отчете, подготовленном сотрудниками организации.

Андрей ФИЛАТОВ
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