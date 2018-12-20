Болтливость о Волынской резне громко аукнулась Пекло

Президент Польши Анджей Дуда отозвал посла Республики с Украины. Решение о снятии с должности Яна Пекло было принято еще 4 декабря, но известно об этом стало лишь сегодня.

Как сообщает в четверг "Укринформ", посол покинет свой пост 31 января 2019 года. На данный момент неизвестно, кто придет ему на смену, также нет официальной информации, какова причина отзыва Пекло.

Польские СМИ предполагают, что к такому шагу Варшаву подтолкнуло лояльное отношение посла к бандеровцам. Как пишет Wprost.pl, назначение Пекло в 2016 г. вызвало споры из-за его позиции по Волынской резне и УПА (запрещена в РФ). Так, в 2015-м в интервью газете Dziennika Polskiego будущий посол описал события 1943 г. как "эпизод братоубийственной борьбы между украинцами и поляками". Также он высказывал симпатии украинцам, "которые боролись с коммунистическим режимом", т.е. бойцам ОУН (запрещена в РФ).

По данным издания Gazeta Wyborcza, новым послом Польши на Украине станет Бартош Цихоцки, который сейчас занимает пост замминистра иностранных дел. В МИД он отвечает за отношения с Россией, Украиной и другими странами бывшего СССР, а также за европейскую политику и политику безопасности. Пан Цихоцки является ярым противником строительства "Северного потока – 2". В одном из своих интервью он так и говорил – "его не должно быть".

Накануне огонька во взаимоотношения Киева и Варшавы подлила Верховная рада, установив чествование в следующем году на Украине 110-летия Степана Бандеры.