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Бесы попутали: в Раде подрались из-за переименования церквей

Фото: www.globallookpress.com
До мордобоя украинских депутатов довел провокационный законопроект

Автокефалия раскольников Незалежной до добра не доведет. Сегодня в Верховной раде происходили традиционные для нее рукоприкладства с оттенком бесовства – в процессе голосования за законопроект, который сочинен исключительно и только против УПЦ, о смене названия церкви с центром в "стране-агрессоре" в кулачное сражение ввязались около десяти парламентариев.

На первый взгляд казалось, что причиной такого поведения стал срыв нардепом из "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем с трибуны плаката, на котором звучал призыв "Агента Путина Медведчука – под суд". После чего на него коршуном набросилсяпредставитель фракции "Народный фронт", ярый русофоб и радикал Юрий Береза.

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Как говорится, бог дал родню, а черт вражду – и неслась: к процессу мордобития присоединилась и другая коллективная мужская сила. Досталось и лидеру оппозиционеров, кандидату в президенты Юрию Бойко.

Но, судя по всему, содранный плакат был лишь последней каплей. Как объяснил произошедшее сам Шуфрич, главная причина драки была в другом, а именно в спорном голосовании за этот законопроект.

"Сегодня рассматривался очень провокационный вопрос, за которым следила вся Украина, – о переименовании церквей. Такого грубого вмешательства власти, в данном случае законодательной, а после подписания этого закона уже и президента Украины в вопросы религии я, честно говоря, не то, чтоб не видел, а даже не предполагал", – прокомментировал он телеканалу "112" произошедшее в Раде.


В ходе голосования оппозиционеры заметили, что на кнопки нажимают без личного присутствия. Депутаты показали спикеру Андрею Парубию, еще один ярый русофоб и вождь Майдана, соответствующее видео.

"Он там что-то начал говорить про "бесов". После того как мы попросили просто реализовать регламентную норму, переголосовать этот вопрос, исключить "кнопкодавство" и чтоб такой принципиальный вопрос был проголосован так, как это предусмотрено регламентом, к сожалению, на эмоции Парубия отреагировали отдельные депутаты "Народного фронта", – поведал пан Шуфрич.

При этом он признал, что сходя с трибуны сорвал плакат. Депутат не смог уточнить, кто там первый кому нанес удар, но лично он "действовал адекватно". Также подчеркнул, что оппозиционерам поступали угрозы прямо в парламенте.

Пан Шуфрич добавил, что фракция намерена добиваться повторного голосования за "религиозный" законопроект.

"Спикер апеллировал не к регламенту, а к тому, что ему ближе – к каким-то бесовским силам. Ну, что ж, это выбор спикера. Судя по всему, призыв к бесам услышали отдельные народные депутаты из "Народного фронта", узнали себя, а нам пришлось ангельским способом их угомонить", – резюмировал пан Шуфрич.

Рада приняла законопроект, согласно которому каноническая УПЦ лишается своего названия. В документе, который был зарегистрирован еще веще 26 октября 2016 г., говорится, что "религиозные организации с центром в государстве-агрессоре обязаны сообщить об этом в своем полном официальном названии". В законе у церкви прописаны какие-то "звенья" и "ячейки".

Документ одобрили 240 депутатов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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