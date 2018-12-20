Порошенко приготовился дать отпор России

Лидер Незалежной привел в боеготовность армию в ожидании провокации

Украина смогла за три недели полувоенного положения максимально укрепить линию обороны, чтобы отбиться от России. Свой бравурный спич президент Незалежной Петр Порошенко проговорил сегодня перед украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе.

"В области укрепления обороноспособности государства сделано уже немало. Мы усилили противовоздушную оборону государства, нарастив силы Воздушных Сил на угрожающих направлениях", – приводит слова главнокомандующего его аккаунт в Twitter.

Лидер нации убеждал народ и военнослужащих, что Родина защищена от "российских захватчиков", нога которых, как мы помним со слов главы МВД Арсена Авакова, еще не ступала на украинскую землю.

"Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора. Искренне благодарен воинам 72-й механизированной бригады. Проявляя мужество, вы надежно удерживаете позиции, защищая Украину от российских захватчиков", – заявил пан Порошенко.

Он призвал военных не утратить наработанный потенциал и навыки, постоянно совершенствовать знания и боевое мастерство, усиливать бдительность, "а в случае обострения – без промедлений выполнить необходимые боевые задачи", пишет "Интерфакс".

По его словам, военное положение было введено как превентивная мера для того, чтобы "агрессор намного больше цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства".

Также Петр Алексеевич завел свою традиционную шарманку о наличии полчищ наших танков и прочей техники.

"Данные космической разведки (которой, на секундочку, у Незалежной нет) демонстрируют размещение российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы. Так, мы видим, что лишь на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое – с 92 до 250 машин", – пугал конфетный король нацию. Правда, несколько ранее он насчитал 900 танков, а у начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко их было 300.

Между тем пан Порошенко продолжает сыпать цифрами и еще более запутывает ситуацию с "агрессором".

"Наземная группировка войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму составляет 28 батальонных тактических групп, свыше 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", – убежден украинский лидер.

Складывается впечатление, что он прямо готовит украинцев к тому, что Киев вынужден будет продлить ВП, поскольку вот же ж – враг на пороге соборной.

Пользователи Сети не заставили себя ждать, чтобы прокомментировать эти выкладки главнокомандующего Незалежной.

"Ах, какие прекрасные цифры! Дайте мне еще число российских истребителей-бомбардировщиков и подлодок на границе с Украиной для полного счастья", – написал один из почитателей таланта пана Порошенко.

"Вы уже на три умножили?? Или пока только на два??" – задается вопросом Алексей Шир.. (сварной).‏

Ему ответили: "Без пол-литра в пециных арифметических действах не разобраться".