Готовящаяся в России провокация Киева до добра не доведет

Несмотря на то что украинский лидер пока лишь имитирует военную активность, есть вероятность серьезных последствий.

Чтобы удержаться в президентском кресле, Петр Порошенко готов на все. Так, накануне глава Незалежной пригрозил "агрессивной" России переброской войск к побережьям Азовского и Черного морей.

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"Это просто имитация военной активности, чтобы в глазах националистически настроенного электората постараться выиграть себе дополнительные очки", – считает член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Между тем расслабляться российской стороне не стоит. Порошенко в любой момент может устроить военную провокацию или даже теракт, отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".

"Очень опасно, что Украина подтянула свои средства ПВО к границе с Россией, так как может быть устроена провокация с обстрелом гражданского самолета и попыткой Киева списать это все на РФ", – заявил Коротченко.

Ранее Порошенко сообщил, что десантно-штурмовые войска стягивают к Черному и Азовскому морям с целью подготовки отражения "возможной агрессии России". напоминает RT.