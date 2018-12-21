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Лидер Незалежной накануне заявил о переброске при помощи авиации десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей.
Об укреплении защиты от "агрессии" России Петр Порошенко сообщил во время визита в Донецкую область – ту ее часть, что контролируется Киевом, пишет УНИАН.
"С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей", - похвастался он на встрече с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Между тем подобные действия киевских властей легко объяснить. Порошенко старается обострить ситуацию перед выборами, чтобы заработать очки, отметил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра".
"Самое опасное… – это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах", – цитирует его РИА ФАН.
Ранее украинский лидер заявил о нескольких тысячач российских танков, бронемашин и артиллерийских систем у границ Незалежной, напоминает URA.RU.
Как стало известно накануне из внутренних документов миссии наблюдателей ОБСЕ, очередную провокацию Украина может устроить уже 24 декабря. В Крыму тем временем на фоне последних событий укрепляют оборону.
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