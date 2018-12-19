Киев объявил о новом военном походе в Керченский пролив

Украина грозится уничтожить российские корабли и Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные суда Незалежной планируют совершить второй поход по Азовскому морю.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру... новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", – сказал Турчинов в интервью ВВС, уточнив, что это может произойти в ближайшее время.

По его словам, Киев также намерен укрепить береговую оборону с помощью модернизированных ракетных комплексов, способных уничтожить любой корабль противника на расстоянии 300 километров. При этом Турчинов намекнул, что под ударом могут оказаться не только российские корабли.

"Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу <...>, в том числе и ту, что очень разрекламирована", – намекнул Турчинов на Крымский мост.

Официальный представитель СНБО также рассказал, что Киев предлагает принять участие в этом проходе представителей ОБСЕ и других международных организаций – "чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил". Так, на помощь Украине могут прийти и корабли НАТО. Он признал, что пока эта инициатива не получила поддержки, однако выразил надежду, что альянс отправит своих наблюдателей во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.

Если представители НАТО и ОБСЕ будут захвачены, внимание ведущих стран мира будет направлено на ситуацию в Азовском море, и "Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", добавил Турчинов.

"Давайте говорить честно – РФ осуждена, но не наказана. После такой агрессии должны быть значительно усилены санкции против России", – заявил Турчинов. Он также призвал принять соответствующие меры против российского флота по всему миру.

Политолог Александр Дудчак, комментируя угрозы Турчинова, отметил, что украинским кораблям не запрещено проходить через Керченский пролив, однако это необходимо делать в соответствии с требованиями, соблюдая все законные процедуры.

"Понятно, что, если Украина озвучивает угрозы по уничтожению моста, Россия будет принимать дополнительные меры безопасности. Киев хочет превратить ту территорию, которая находится под контролем другого государства, в свой проходной двор, при этом разрывая все договоры. В то же время не считает себя обязанным выполнять какие-то законные нормы и правила", – приводит слова эксперта RT.

Ситуация в Азовском море обострилась 25 ноября, когда три украинских военных корабля пересекли российскую государственную границу и несколько часов выполняли опасные маневры, не отвечая на требования пограничных служб РФ. Против нарушителей применили оружие, суда были задержаны.