США угрожают России санкциями за Керченский конфликт

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США могут усилить экономическое давление на РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Уолкер.
"В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций", – цитирует Уолкера РИА "Новости".
Сейчас Вашингтон обсуждает наказание для Москвы со своими ключевыми союзниками – Берлином и Парижем, а также остальными странами. Уолкер еще раз подчеркнул, что с точки зрения Штатов в Керченском конфликте виновата Россия, чьи якобы жесткие действия против украинских кораблей ведут к эскалации кризиса в российско-украинских отношениях.
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