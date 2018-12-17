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США угрожают России санкциями за Керченский конфликт

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вашингтон готов использовать провокацию Киева в своих целях

США могут усилить экономическое давление на РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Уолкер. 

"В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций", – цитирует Уолкера РИА "Новости".

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Сейчас Вашингтон обсуждает наказание для Москвы со своими ключевыми союзниками – Берлином и Парижем, а также остальными странами. Уолкер еще раз подчеркнул, что с точки зрения Штатов в Керченском конфликте виновата Россия, чьи якобы жесткие действия против украинских кораблей ведут к эскалации кризиса в российско-украинских отношениях.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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