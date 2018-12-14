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Пустые угрозы: Россия ответила на шантаж США по Керченскому конфликту

Фото: Утро.ру
Украинским морякам не помогут американские уловки

Белому дому не удалось запугать Кремль. Несмотря на вчерашнее заявление помощника Трампа Джона Болтона, провокация Незалежной не сойдет ей с рук. Экипаж диверсантов пробудет в тюрьме, как и положено, 2 месяца.

О том, что шантаж США не повлияет на расследование дела украинских моряков и судебное решение, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

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"Безусловно, подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственных границ Российской Федерации", – цитирует спикера Кремля "КоммерсантЪ".

Напомним, накануне Вашингтон предъявил Москве ультиматум: Трамп встретится с Путиным только после освобождения украинских нарушителей. В противном случае, подчеркнул Болтон, переговоры лидеров невозможны "в обозримом будущем".

Между тем, полагает Песков, беседа одинаково нужна обеим сторонам. Россия, в свою очередь, открыта для диалога. Страна "сохраняет готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях".

Керченский конфликт произошел 25 ноября. Три военных корабля соседнего государства незаконно пересекли границу РФ, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. На фоне инцидента лидер Незалежной ввел в стране 30-дневный военный режим.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа срывались несколько раз: в середине и в конце ноября. Последний разговор тет-а-тет планировался в день саммита G20. Однако накануне Трамп внезапно передумал, поскольку украинские моряки не вернулись домой. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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