Между президентами встал Керченский конфликт

В ближайшем будущем об очных беседах главы США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина не может быть и речи. Об этом сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Камнем преткновения он назвал инцидент в Керченском проливе, из-за которого сорвались переговоры в Буэнос-Айресе. Они по-прежнему невозможны, заявили в администрации президента Соединенных Штатов, пока задержанные в Черном море украинские суда не вернутся на родину.

"Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и экипажи не освобождены", – цитирует Болтона Reuters.



Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа планировались еще 11 ноября в Париже, где проходили торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Но дату встречи пришлось сдвинуть на конец месяца.

Беседа президентов тет-а-тет намечалась на 30 ноября, в день саммита G20. Однако накануне Трамп внезапно передумал. Свое решение он аргументировал морским инцидентом. Мол, встречу хозяин Белого дома отменил, потому что украинские моряки не вернулись домой.

На саммите "двадцатки" весь мир следил, чем ответит Москва. Известно, что Путин вскользь поздоровался с Трампом. Детали приветствия не уточнялись.

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался лидер Незалежной Петр Порошенко и ввел в приграничных регионах страны военное положение. Керченский конфликт сыграл ему на руку, уверен Владимир Путин. Он полагает, что его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.









