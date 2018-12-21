Киев втайне купил у Москвы ядерное топливо

Политические противоречия между странами не мешают большому бизнесу

Украинские власти на каждом углу кричат об угрозе российской оккупации, что не мешает местным предприятиям спокойно приобретать у "агрессора" топливо для атомных электростанций. Накануне стало известно о том, что национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" продлила до 2025 г. соглашение с российской компанией ТВЭЛ о поставках ядерного топлива.



Договоренность о продлении действующего соглашения, срок которого истекает в 2020 г., достигнута осенью, после принятия решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ, передает "Зеркало недели". Это было сделано без всякой огласки.

В материале отмечается, что соглашение сохранит за Россией доминирование в стратегической отрасли энергетики, которая производит порядка 55-60% всей украинской электроэнергии. ТВЭЛ (входит в состав Росатома) обеспечивает 60% поставок топлива для восьми атомных реакторов Украины из имеющихся пятнадцати. У шведского концерна Westinghouse – 40%. В контракте с иностранной компанией прописано, что в случае прекращения поставок из России она обязуется полностью обеспечить украинскую сторону ядерным топливом.

"Тайно подписанное допсоглашение с ТВЭЛ закрепляет российские позиции в Украине и перечеркивает возможность американцев расшириться до уровня, позволяющего им перенести в Украину свое производство", – отмечает обозреватель издания Татьяна Силина.

Сообщается, что глава "Энергоатома" Юрий Недашковский еще в августе предупреждал премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс". Но кабинет министров поступил по-своему.

Эта сделка удивила экспертов, поскольку в последние годы украинские власти делали все возможное, чтобы полностью вытеснить Россию с местного рынка атомной энергетики. В июле Министерство энергетики Украины сообщало о намерении продать долю топливной компании ТВЭЛ в совместном российско-украинском проекте "Завод ядерного топлива". В качестве возможного покупателя называли китайскую государственную компанию CNEIC.

По сведениям Государственной службы статистики Украины, в январе-октябре 2018 г. Украина приобрела ядерное топливо на общую сумму $413 млн 523,6 тыс., что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля закупок Украиной ядерного топлива у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 70,6%, у Westinghouse – 29,4%, отмечает издание "Страна.ua".