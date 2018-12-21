Минск назвал украинцев раскольниками

Новая церковь подверглась нещадной критике со стороны белорусских православных

Общее собрание Минской епархии постановило признать раскольнической новую украинскую церковь, образованную в результате объединения неканонических церквей. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале Белорусской православной церкви (БПЦ).



"Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах", – говорится в принятом заявлении.

В церкви отметили, что собрание было проведено "в связи со сложившейся ситуацией – посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви, проведением так называемого объединительного собора в Киеве и образованием в Украине новой псевдоцерковной структуры".

Помимо прочего, белорусские христиане решили поддержать решение Синода Русской православной церкви о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. Представители БПЦ выразили "братскую поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", который возглавляет признаваемую Москвой Украинскую православную церковь.

Ранее Синод Украинской православной церкви Московского патриархата также заявил о непризнании новой церковной структуры. "Это собрание (объединительный собор) является объединением раскольников и к Украинской православной церкви не имеет никакого отношения. Для нашей церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине", – говорилось в обращении Синода.

Объединительный собор украинских церквей прошел 15 декабря в Киеве. Он учредил новую церковь Украины и избрал ее руководителем Епифания (Думенко). Предполагается, что 6 января Епифаний в присутствии президента Украины Петра Порошенко получит томос об автокефалии из рук патриарха Константинопольского Варфоломея.

Глава новообразованной структуры уже успел увидеться с послом США на Украине. В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вмешательство Вашингтона в церковный раскол на Украине является недопустимым, напоминает телеканал "360".