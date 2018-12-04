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Церкви Незалежной отказали в независимости

Фото: www.globallookpress.com
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Максимуму, на что могут претендовать Незалежная, это статус митрополии

Украинские православные раскольники не смогут претендовать на автокефалию, что следует из появившегося устава по итогам константинопольского Синода.

Документ оказался в распоряжении СМИ, и в нем насчитывается девять основных пунктов – и ни в одном из них не говорится о независимости (автокефалии) Украинской церкви как о самостоятельной организации. Зато там идет речь о полном подчинении Константинопольскому патриархату.

Единственное, на что может рассчитывать украинская церковь – это статус митрополии. Данный устав попал в распоряжение редакции украинских "Вестей". Опубликованный документ привлек внимание в том числе главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

"Похоже, самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви", – резюмировал он в своем Telegram-канале.

Еще один пункт устава, если вдуматься в его смысл означает, что положение украинской церкви не поменяется. То есть она, сказано в тексте, "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом. А уже через него – с другими. Сейчас, к примеру, УПЦ соединена с православным миром через РПЦ

Свидетельством того, что украинская церковь не получит автокефалии, является то, что ее главой не может быть патриарх, а лишь митрополит. Так, важные вопросы она вправе решать только в связке с Константинопольским патриархом. А он в свою очередь передаст "необходимое" Собору. Кроме того, в уставе прописано, что Константинополю не гоже оправдываться за свои действия.

Однако главным свидетельством того, что Киев не получит независимость, называется то, что миро для таинств ему придется брать также у Константинополя. К ому же "единая поместная церковь" без его утверждения не вправе канонизировать своих святых. Да и по вопросам внутренний дисциплины ей необходимо обращаться все в ту же "инстанцию".

Церковь Незалежной откололась от Московского патриархата. В конце ноября ее устав получил одобрение Синода в Стамбуле.

Предоставление автокефалии церкви на Украине встало между Константинополем и РПЦ. Последняя на этом фоне прекратила  всякие отношения с последним. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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