Кредиторы заставят Украину напасть на Россию

Большие долги лишили Киев политической самостоятельности

Возможный дефолт принесет жителям Незалежной не только экономические, но еще и политические проблемы. Западные страны могут вынудить Киев в обмен на списание долгов развязать конфликт с Россией. Такого мнения придерживается бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.



Он подверг резкой критике утверждения представителей украинской политической элиты о том, что признание своей неплатежеспособности нормально для Украины.

"Многие украинские политики и отдельные украинские эксперты в последнее время начали активно отстаивать идею допустимости и "нормальности" дефолта по внешним обязательствам Украины, в том числе перед МВФ и другими международными финансовыми организациями и иностранными государствами. Это – ошибка", – написал экс-чиновник на своей страничке в Facebook.

По его словам, долги перед МВФ, МБРР, США и другими кредиторами "имеют политический характер и предполагают полную зависимость страны от выбора политического курса под давлением кредиторов". "Поэтому свобода выбора, а следовательно, и независимость страны, утрачиваются",– указал Суслов.

Не секрет, что Запад ведет широкомасштабную геополитическую войну с Россией. В этой ситуации "любая поблажка со стороны кредиторов (реструктуризация или списание долгов) будет дана Украине только в обмен на увеличение вклада в войну с Россией".

"Любое, несогласованное с кредиторами, объявление дефолта приведет к тяжелым последствиям для Украины. Кредиторам пока выгодно наращивание Украиной внешних долгов. Но надо помнить, что час расплаты по долгам – впереди", – подытожил бывший министр.

К обострению отношений с Москвой украинскую власть могли подстрекнуть западные страны. Имеются косвенные доказательства того, что провокация в Керченском проливе была согласована с Вашингтоном (а возможно, даже организована им). Украинцы стягивают вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Вполне возможно, киевский режим устроит еще одну провокацию против России.