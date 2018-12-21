Агрессивные украинские депутаты толкают народ Незалежной в окопы

За неделю до окончания так называемого военного положения, а по сути, полувоенного, поскольку в процесс вовлечена не вся Украина, президента Петра Порошенко подталкивают началу войны Российской Федерации и заблокировать всякое движение транспорта в сторону северного соседа. С таким прожектом выступил депутат Верховной рады Виталий Куприй, который попал в число тех 322 украинских "счастливцев", на которых Москва наложила свои санкции в ноябре текущего года.

Воинствующий народный избранник внес соответствующий проект обращения к главе государству в парламент в пятницу, 21 декабря.

Документ называется "Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией".

На данный момент на сайте Рады к проекту отсутствует текст пояснительной записки.

Надо заметить, что ранее подобные инициативы выносились на рассмотрение парламента уже не один раз, однако при обсуждении не набирали необходимого количества голосов.

Сам же Куприй отметился недавно во время бурного обсуждения в Раде о введении военного положения после провокации Киева с украинскими катерами в Черном море. Тогда в ходе феерического выступления 26 ноября пана Порошенко кто-то в зале смачно выматерился, и лидер нации вынужден был прервать речь, чтобы сделать хаму замечание.

Подробности таковы. Сначала конфетный король с трибуны вещал: "4,5 года украинские воины, украинская армия, украинский гражданин – плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того, чтобы защитить родную землю..."

И тут пан Куприй, выкормыш гнезда оппонента президента, бизнесмена Игоря Коломойского, не выдержал и брякнул с места: "Инвестирует в Россию!" Петр Алексеевич прервался и ответил ему: "Помолчите!"

Но не тут то было. Пан Куприй продолжил словесную перепалку с другими нардепами, во время которой произнес: "Давай я сяду там, где я хочу! Да мне ***!"

Этого пан Порошенко уже вынести не смог, снова остановил свою антироссийскую речь и прочитал моралите народным избранникам: "Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините".

Вот эти люди пытаются объявить войну России.

Как заметил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, дамокловым мечом висящий над Незалежной дефолт может вынудить Запад ради списания Киеву баснословных долгов подтолкнуть украинское руководство начать вооруженный конфликт с Москвой.

Правда, это накроет волной и всю Европу. Сомневаться даже не приходится.

