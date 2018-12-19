Киев дал радикалам великолепный повод для пьянки

Сегодня Верховная рада одобрила постановление о праздновании памятных дат и юбилеев на Украине в 2019 году. В список почитаний для постмайданных украинцев включен и день рождения националиста, лидера Украинской повстанческой армии (запрещенной в РФ) и просто бандита Степана Бандеры.

Комментируя эту новость с берегов Днепра, обильно политого кровью советских красноармейцев в годы Великой Отечественной войны, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предположил, что в антироссийском раже президент Незалежной Петр Порошенко может и празднование Нового года перенести.

"Очевидно, что отмечать 1 января день рождения Бандеры будут разве что опохмеляющиеся нацисты. Хотя не исключено, что ради параноидального стремления позлить Россию, а заодно и свести в могилу раньше времени собственных ветеранов, Порошенко и празднование Нового года перенесет. Деда Мороза ведь уже запретить умудрились", – цитирует газета "Известия" крымского парламентария.

Одновременно Козенко удивлен, что Европа и США "смотрят сквозь пальцы на подобные выходки".

Абсолютно политизированным праздником бандеровский день на Украине назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, напомнив об итогах Второй мировой войны.

"Это, безусловно, вызов истории, человечеству. Место и роль Степана Бандеры в истории XX столетия уже определены – не нами, а фактически Нюрнбергским трибуналом, который осудил фашистов и их пособников", – сказал он RT.

По мнению политолога Юрия Светова, сегодня в Киеве новое руководство создает новый украинский пантеон из тех героев, которые "кажутся наиболее достойными". А поскольку в основе нынешней идеологии Незалежной "лежит национализм, то именно те, кто занимался пропагандой украинского национализма, для них герои", и не столь важно, чьими союзниками они были.

Он считает, что в Киеве никак не отреагируют на возможную критику таких решений на Украине со стороны Запада.

"Будут ставить памятники на месте снесенных, эта линия будет продолжаться", – отметил Светов.

Напомним, еще 5 декабря Рада предложила вернуть Бандере звания Героя Украины, которое короткое время уже было при президентстве Виктора Ющенко. Но поскольку сей бандит никогда не был гражданином Украины, а также при недовольстве Европарламента, обратившегося к новому главе государства Виктору Януковичу с просьбой пересмотреть указ главного украинского пчеловода, то в 2010 г. Донецкий окружной административный суд отменил действие ющенковского указа.

Сегодняшнее решение было поддержано 232 депутатами из 333. Теперь пьяные ура-патриоты могут с размахом отметить 1 января 110-летний юбилей украинского националиста.