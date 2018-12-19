Украинским властям срочно необходимо покончить с бандитизмом и коррупцией

"Немедленных действий Киева" ожидают в Еврокомиссии, чтобы сохранить для украинцев соглашение о безвизовом режиме. ЕК констатировала многочисленные нарушения со стороны Украины в его исполнении. Пока о заморозке безвиза речи не идет, но условия для его продолжения поставлены жесткие – борьба с коррупцией и принятие мер по снижению нелегальной миграции.

"Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией", – говорится в обнародованном сегодня ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства, пишет ТАСС.

Как следует из документа, в 2017 г. по сравнению с 2016-м количество отказов в доступе украинским гражданам на территорию Евросоюза увеличилось на 47% и составило 33,1 тыс. случаев. Число пойманных на нелегальном проживании в странах ЕС в 2017 г. возросло на 13% по сравнению с 2016-м и достигло 33,5 тысяч украинцев.

Отмечается, что в текущем году значительно увеличилось число отказов во въезде в государства Европейского союза.

ЕК поставила на вид Киеву, что Незалежная входит в черный список стран, граждане которых активно участвуют в международных преступных группировках, чья сфера деятельности относится к контрабанде, торговле людьми, нелегальной перевозке мигрантов, наркоторговле, киберпреступности, махинациям с недвижимостью и отмыванием денег.

По данным Брюсселя, Украина по-прежнему является одной из главных транзитных стран, через которую контрабандисты переправляют в Евросоюз поддельную продукцию. Особо указаны в отчете табачные изделия. Помимо этого, украинцы широко вовлечены в киберпреступность.

Удивительно, что с таким набором ЕС еще не ввел никаких санкций в адрес Незалежной.

Еврокомиссия выдвинула условия из семи пунктов, которые украинские власти обязаны в срочном порядке выполнить для сохранения безвиза, а именно: немедленно сократить количество нелегалов с паспортами Украины, едущих на территорию союза; организовать информационные программы о правах и обязанностях в рамках безвизового режима; отказаться от "чрезмерного регулирования" неправительственных организаций; остальные имеют отношение к борьбе с коррупцией, киберпреступностью и декларированием собственности госчиновников.

Напомним, безвиз является чуть ли не единственным достижением на посту действующего президента страны Петра Порошенко, чем он не устает хвастаться всякий раз, когда нужно рассказать украинцам о победах Евромайдана.

