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Порошенко поставил России в пример успехи Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Глава Незалежной думает, Москве есть чему позавидовать Киеву

Оказывается, Российская Федерация и ее президент Владимир Путин "боятся" ни много ни мало трех факторов в отношении Украины. Их выявил постмайданный руководитель украинской нации Петр Порошенко.

Свои, будем полагать, трезвые умозаключения он представил через Twitter.

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"Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины", – заявил пан Порошенко.

Что за "европейский успех" у Незалежной, Петр Алексеевич не уточнил. Можно догадаться, что это безвиз для украинцев, чем он кичится почти в каждом своем выступлении.

Что касается Азовского моря, то эту лужу ныне обсуждают все кому не лень, а иностранцы активно ищут ее на картах. После киевской провокации в Керченском проливе 25 ноября, которую западные СМИ беззастенчиво и неграмотно именуют под дудку Незалежной "Азовским кризисом", в то время когда инцидент произошел в Черном море в границах России, пан Порошенко на разных площадках вымаливает у своих кураторов из США и Евросоюза антироссийские санкции и всяческую поддержку.

Сегодня он активен как никогда. Будучи в Брюсселе, конфетный магнат заговорил о вхождении НАТО в Азовское море как о свершившемся факте. Петр Алексеевич сообщил, что Украина поддерживает открытие миссии блока в акватории российско-украинской лужи.

"НАТО будет следить за делами в Азовском море и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно... Это очень важно, что Украина будет принимать участие в программе RASP, и мы принимаем эту поддержку для повышения безопасности на территории Азовского моря", – цитирует "112" украинского верховного главнокомандующего.

Сложно сказать, что такого прошедшей ночью приснилось пану Порошенко, увидевшему миссию НАТО в краю тюльки и бычков.

Слова про украинское единство и солидарность оставим на совести Петра Алексеевича. Тут попалась сегодняшняя информация о жаждущих покинуть пределы неньки. Так, по словам пресс-секретаря Управления по вопросам иностранцев Польши Якуба Дудзяка, в его стране действительный вид на жительство имеет примерно 138 тысяч украинских граждан, пишет "Польское радио". А согласно данным платформы ukrainianpeopleleaks.com, с Украины с 20 марта 2018-го уехали более 766 тысяч человек, большая часть из которых трудовые мигранты. Этим летом министр соцполитики страны Андрей Рева заметил, что в эмиграции находятся 3,2 миллиона украинцев, но проблема задела 9 миллионов человек, в том числе детей заробитчан.

В общем, евроинтегрировалась Незалежная.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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