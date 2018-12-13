США помогут "Нафтогазу" выбить долги с "Газпрома"

Американцы требуют раскрыть данные по активам российского монополиста в Европе

Требования "Нафтогаза" на получение информации от трех американских компаний об активах "Газпрома" в Европе удовлетворил федеральный суд США в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении украинского "газовика" в четверг, 13 декабря.

"Суды уже удовлетворили требования "Нафтогаза" на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни "Нафтогаз" направит этим компаниям соответствующие повестки", – сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

На этой неделе стало известно, что украинцы 6 декабря обратились в федеральный суд США в Нью-Йорке с исками против вышеназванных трех компаний, а также в соответствующий судебный орган в Техасе против DeGolyer & MacNaughton и Gazprom Marketing & Trading USA Inc с требованием раскрыть информацию о европейских активах российского газового монополиста.

Таким образом "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках спора о транзитных контрактах.

Сегодня глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Москва готова урегулировать с Киевом спор по газу мирным путем. Для этого необходимы "согласия со стороны партнеров, встречное движение", сообщает РИА "Новости".

