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Мечты Порошенко о войне разбились вдребезги

Фото: pixabay.com
Президенту Украины посоветовали трезво смотреть на вещи

Инцидент в Керченском проливе нельзя считать началом войны между Россией и Украиной. Это всего лишь нелепая попытка Киева устроить провокацию, которая была пресечена на корню. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны. Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей", – приводит слова Пескова РИА "Новости".

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Тем самым представитель Кремля прокомментировал сделанное ранее президентом Украины Петром Порошенко заявление о том, что инцидент у Крымского моста стал началом "войны" между странами. По мнению Пескова, сознательное нарушение государственной границы малыми силами едва ли можно считать военной агрессией, хотя в этом должны разобраться следователи.

"Может быть версия, что у них (украинских моряков) был целенаправленный приказ нарушить государственную границу РФ. Они выполняли приказ… Вот поэтому, чтобы выяснить, что произошло, сейчас ведется следствие, и поэтому они задержаны, как нарушители границы РФ", – пояснил представитель президента.

На вопрос о том, насколько целесообразно и нормально использовать Уголовный кодекс по отношению к военным других стран, Песков ответил, что при нарушении границы в законодательстве "не дифференцируется профессиональная принадлежность" нарушителей.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что украинский лидер намеренно нагнетает атмосферу в стране и мире, делая подобные милитаристские заявления.

"Порошенко так отчаянно нуждается в войне, что она не сходит у него с языка. Ни в Берлине, ни в Париже, ни даже в Вашингтоне не считают керченский инцидент прологом к войне, об этом твердит лишь Порошенко. И это не безобидно – он намеренно создает на Украине предвоенную атмосферу", – написал сенатор у себя в Twitter.

Накануне в интервью телеканалу Fox News президент Незалежной заявил, что инцидент в Керченском проливе следует воспринимать как полноценную войну. "Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", – сказал политик. При этом официального объявления войны нашей стране с его стороны почему-то не последовало.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи два бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. Эти действия Москва расценила как провокацию. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону и расценивают действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.

Андрей ФИЛАТОВ
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