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Москва ответила воинственному Киеву

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев объявил о новом военном походе в Керченский пролив
В российском МИДе назвали заявление Турчинова "визитной карточкой" режима на Украине

В Министерстве иностранных дел России назвали безответственной провокацией объявленный секретарем Совета национальной безопасности Украины Александром Турчиновым новый проход военных судов в Азовском море.

"Киев по сути признался в подготовке очередной провокации в Керченском проливе", – приводит Telegram-канал LIFE SHOT слова официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой.

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Она добавила, что заявление Турчинова призвано лишь усугубить ситуацию, и подчеркнула, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. "Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб – как раз направлены на милитаризацию Азовского моря", – приводит ТАСС слова дипломата.

При этом Захарова напомнила, что ряд партнеров Украины, в том числе государства Евросоюза, пытаются снять напряженность в регионе другими путями. "На фоне этих попыток... делать такое заявление – просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима", – считает представитель МИД.

О том, что Киев готов повторить проход своих судов через Керченский пролив, Турчинов заявил 19 декабря.

Валентина МАЙОРОВА
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