Олигарх раскрыл цель Керченского конфликта и заодно прошелся по личности главы Незалежной

Экс-губернатор Днепропетровской области и бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Петр Порошенко решился на провокацию в Керченском проливе для того, чтобы сохранить президентскую власть.

По мнению Коломойского, Порошенко пошел по наклонной плоскости – это проблема для страны, что он стал президентом и не перестал быть олигархом. "Он – аморальный тип. Находясь на таком посту, он совершает действия, которые не подобают его статусу, его должности", – заявил бывший глава Днепропетровской области в интервью Дмитрию Гордону.

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Коломойский утверждает, что Порошенко специально пошел на обострение конфликта с Россией в Азовском море. "Зачем мы этих парней подставили?" – задается он вопросом и сам же отвечает, что украинский президент совершил "глупую провокацию", чтобы ввести военное положение, продлить свои полномочия и избежать выборов.

Однако попытка переноса выборов делегитимизирует власть Порошенко, подчеркнул Коломойский. Он добавил, что не уважает президента и что страна в 2014 году и в 2018 году – это 2 разные страны. Украинцы потеряли свой патриотический подъем, и все это – вина Порошенко, констатировал олигарх.