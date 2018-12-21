Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО отказывается от Украины

Фото: www.globallookpress.com
Однако денег на вооружение украинской армии в Вашингтоне обещали подкинуть

Постамайданная Украина еще не готова стать членом Североатлантического альянса. Впрочем, как и НАТО на данный момент не стремится к расширению. О таких не радужных перспективах для нынешнего Киева высказался спецпредставитель Госдепа США по Незалежной Курт Волкер.

При этом он воодушевил украинское руководство тем, что блок ждет их и держит двери открытыми.

По теме

"Украина еще не готова к членству в НАТО. И НАТО тоже не готова достичь консенсуса по включению в свой состав Украины", – заявил американец в интервью газете "День".

Спецпредставитель подчеркнул необходимость активно работать в данном вопросе.

"Мы бы хотели увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двухсторонних договоренностей", – сказал Волкер.

Также он сообщил, что обещанная ранее Киеву финансовая помощь для ВСУ в размере $250 млн, которая должна быть выделена через Конгресс США, вероятно, поступит в начале 2019 г.

"Допускаю, что о первом транше военной помощи Конгресс сообщит в начале года", - сказал Волкер. По его словам, она коснется "возможностей Военно-морских сил, противовоздушной обороны".

Второй транш, добавил американец, "будет предоставлен позже – в следующем году".

Волкер особо уточнил, что "мы будем координировать свои действия" в вопросе потребностей украинской стороны в области обороны.

Ранее сегодня стало известно, что украинский народ не особо и стремится ни в НАТО, ни в Евросоюз. Как следует из результатов опроса, который провел с 13 по 29 сентября 2018 г. институт социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива, лишь 39,6% украинцев ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% – скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом, пишет газета "Сегодня".

Также меньше половины граждан страны (47,9%) хотели бы, чтобы Незалежная вошла в ЕС.

Опрос проводился во всех регионах страны, кроме мятежного Донбасса, в нем приняли участие 1,8 тыс респондентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Мэй унизила Трампа отказом

Премьер-министр Великобритании не захотела принимать подарок президента США

У Крымского моста может появиться близнец

У Путина попросили второй транспортный переход

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей