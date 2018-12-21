Однако денег на вооружение украинской армии в Вашингтоне обещали подкинуть

Постамайданная Украина еще не готова стать членом Североатлантического альянса. Впрочем, как и НАТО на данный момент не стремится к расширению. О таких не радужных перспективах для нынешнего Киева высказался спецпредставитель Госдепа США по Незалежной Курт Волкер.

При этом он воодушевил украинское руководство тем, что блок ждет их и держит двери открытыми.



"Украина еще не готова к членству в НАТО. И НАТО тоже не готова достичь консенсуса по включению в свой состав Украины", – заявил американец в интервью газете "День".

Спецпредставитель подчеркнул необходимость активно работать в данном вопросе.

"Мы бы хотели увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двухсторонних договоренностей", – сказал Волкер.

Также он сообщил, что обещанная ранее Киеву финансовая помощь для ВСУ в размере $250 млн, которая должна быть выделена через Конгресс США, вероятно, поступит в начале 2019 г.

"Допускаю, что о первом транше военной помощи Конгресс сообщит в начале года", - сказал Волкер. По его словам, она коснется "возможностей Военно-морских сил, противовоздушной обороны".

Второй транш, добавил американец, "будет предоставлен позже – в следующем году".

Волкер особо уточнил, что "мы будем координировать свои действия" в вопросе потребностей украинской стороны в области обороны.

Ранее сегодня стало известно, что украинский народ не особо и стремится ни в НАТО, ни в Евросоюз. Как следует из результатов опроса, который провел с 13 по 29 сентября 2018 г. институт социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива, лишь 39,6% украинцев ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% – скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом, пишет газета "Сегодня".

Также меньше половины граждан страны (47,9%) хотели бы, чтобы Незалежная вошла в ЕС.

Опрос проводился во всех регионах страны, кроме мятежного Донбасса, в нем приняли участие 1,8 тыс респондентов.

