Рада предлагает радикальные идеи, чтобы государство окончательно не развалилось

Государственную компанию "Нафтогаз" нужно продать ради покрытия долгового бремени. С таким предложением выступил сегодня во время круглого стола "Энергетическая безопасность Украины. Внешнеполитические приоритеты" депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Леонид Козаченко.

Где-то в этот момент чайкой вскрикнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, чуть ли не ежедневно обвиняющая главного украинского кондитера и его партию в шельмовании с газовой компанией.

Так вот пан Козаченко заявил, что "Нафтогаз", оказывается, должен погасить огромную кредиторскую задолженность, для чего потребуется "минимум 3 года". Но если, считает депутат, госкомпанию продать, то у Киева получится улучшить финансовое положение государства и погасить долги.

"Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года цена вообще может упасть вдвое, поэтому мы допустить этого не можем. Мы имеем сейчас монополию 76%, но нам нужно 80%, не меньше. Потом мы поднимем капитализацию этой компании и продадим ее", – живописал пан Козаченко.

Он уверен, что Незалежная получит за "Нафтогаз" "огромные деньги", а соборная погасит "то, что разворовали наши предшественники". По словам парламентария, наворованное предыдущими правителями (он забывает уточнить, что часть "бывших" продолжает кормиться у властной кормушки) страна вынуждена отдавать из "карманов бабушек и дедушек", а также бизнеса, не справляющегося с конкурентами.



"Это будет выгодно украинцам", – убежден пан Козаченко.

На днях МВФ утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики Незалежной объемом $3,9 млрд, первый транш в рамках которой объемом $1,4 млрд поступил в Киев в пятницу, о чем сообщил Нацбанк страны.

Известная украинская общественница Татьяна Монтян сказала, что радоваться новому кредиту Международного валютного фонда могут лишь безумцы, пишет ФАН. По ее мнению, МВФ выдает Украине новые кредиты, чтобы "получить проценты на проценты".

Напомним, в начале уходящей недели газовая принцесса обвинила президента в том, что он с компаньонами строит планы по грабежу украинской ГТС. Она назвала вероятную аферу "эпохальной авантюрой".

