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"Надо чуть-чуть потерпеть": Коломойский рассказал о судьбе Крыма

Игорь Коломойский. Фото: ntv.ru
Бизнесмен выступил с политическим прогнозом

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Киев сможет вернуть себе и Донбасс, и Крым, нужно лишь немного подождать.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, текст которого опубликован на портале gordon.ua. При этом украинский олигарх уточнил, что Донбасс может вернуться под крыло Незалежной уже в ближайшее время, а вот Таврида – "попозже – чуть-чуть надо потерпеть". На вопрос о том, сколько нужно терпеть, Коломойский ответил, что Крым станет украинским максимум через 5 лет. 

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При этом Коломойский признал, что в Донбассе сейчас разгорелся региональный гражданский конфликт, в котором одни граждане Украины сражаются с другими гражданами Украины, а россияне лишь "подогревают" враждующие стороны. 

Он также посетовал, что потерял все свои активы на полуострове, однако признался, что это его не очень огорчило: "Ничего нельзя жалеть. Тем более то, что материально".

Коломойский подчеркнул, что в 2014 г. Украина не смогла бы защитить Крым, даже если бы захотела, – у нее не было возможности. Он добавил, что украинская группировка войск на полуострове не сопротивлялась, так как никто из военнослужащих не воспринимал Россию как врага. "Сказался большой комплекс психологических, военно-политических и материально-технических проблем, потому что к военным действиям надо готовиться, это все не так просто", – объяснил олигарх.

Валентина МАЙОРОВА
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