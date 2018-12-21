"Надо чуть-чуть потерпеть": Коломойский рассказал о судьбе Крыма

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Олигарх Игорь Коломойский считает, что Киев сможет вернуть себе и Донбасс, и Крым, нужно лишь немного подождать.
Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, текст которого опубликован на портале gordon.ua. При этом украинский олигарх уточнил, что Донбасс может вернуться под крыло Незалежной уже в ближайшее время, а вот Таврида – "попозже – чуть-чуть надо потерпеть". На вопрос о том, сколько нужно терпеть, Коломойский ответил, что Крым станет украинским максимум через 5 лет.
При этом Коломойский признал, что в Донбассе сейчас разгорелся региональный гражданский конфликт, в котором одни граждане Украины сражаются с другими гражданами Украины, а россияне лишь "подогревают" враждующие стороны.
Коломойский подчеркнул, что в 2014 г. Украина не смогла бы защитить Крым, даже если бы захотела, – у нее не было возможности. Он добавил, что украинская группировка войск на полуострове не сопротивлялась, так как никто из военнослужащих не воспринимал Россию как врага. "Сказался большой комплекс психологических, военно-политических и материально-технических проблем, потому что к военным действиям надо готовиться, это все не так просто", – объяснил олигарх.
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