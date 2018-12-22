США возместят убытки Украине за Керченский конфликт

Нибиру
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США выделит $10 миллионов ВМС Украине для якобы дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом рассказал представитель Госдепартамента Роберт Палладино.
"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", – цитирует его РИА "Новости".
При этом дипломат призвал Москву вернуть задержанные корабли и моряков Киеву, а также не создавать препятствий для украинских судов в Азовском море.
Ситуация в Азовском море обострилась 25
ноября, когда три украинских военных корабля пересекли российскую государственную
границу и несколько часов выполняли опасные маневры, не отвечая
на требования пограничных служб РФ. Против нарушителей применили оружие, суда
были задержаны.
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