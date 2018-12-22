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США возместят убытки Украине за Керченский конфликт

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Вашингтон заплатит за провокации Киева

США выделит $10 миллионов ВМС Украине для якобы дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом рассказал представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", – цитирует его РИА "Новости".

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При этом дипломат призвал Москву вернуть задержанные корабли и моряков Киеву, а также не создавать препятствий для украинских судов в Азовском море.

Ситуация в Азовском море обострилась 25 ноября, когда три украинских военных корабля пересекли российскую государственную границу и несколько часов выполняли опасные маневры, не отвечая на требования пограничных служб РФ. Против нарушителей применили оружие, суда были задержаны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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