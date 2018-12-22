Для граждан Незалежной наступили тяжелые времена

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупредил украинцев о проблемах с закупкой газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По его словам, в 2018 году у компании отрицательный денежный поток, а также ряд других проблем. Все эти факторы ставят под угрозу проекты по добыче собственного газа и модернизации газотранспортной системы страны.

По мнению Коболева такая ситуация возникла из-за продажи "голубого топлива" по льготным ценам.

Ранее депутат Верховной Рады Леонид Козаченко предложил правительству продать "Нафтогаз" из-за огромных задолженностей компании.



