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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупредил украинцев о
проблемах с закупкой газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в 2018 году у компании отрицательный денежный поток, а также ряд других проблем. Все эти факторы ставят под угрозу проекты по добыче собственного газа и модернизации газотранспортной системы страны.
По мнению Коболева такая ситуация возникла из-за продажи "голубого топлива" по льготным ценам.
Ранее депутат Верховной Рады Леонид Козаченко предложил правительству продать "Нафтогаз" из-за огромных задолженностей компании.
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