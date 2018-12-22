Украинские поезда разваливаются без российских деталей

Вражда с Москвой принесла Киеву множество проблем

Руководитель Украинских железных дорог Евгений Кравцов утверждает, что компании не хватает деталей, которые раньше поставляла Россия.

"Укрзализныця" остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего – производства Российской Федерации", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кравцова, предприятию необходимы детали общей стоимостью $60 миллионов. Он подчеркнул, что необходимо сделать их приобретение доступнее, так как многие производственные базы после распада СССР находятся за границей.