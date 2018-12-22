На Украине убили депутата

Преступники не пожалели чиновника во время ограбления

На Украине неизвестные ворвались в дом депутата районного совета в Днепропетровской области.

Преступники связали хозяина жилища, его жену и дочь. Они похитили деньги и некоторое имущество семьи. При этом во время вымогательства серьезно ранили депутата. Он скончался до приезда врачей, передает L!FE.



