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На Украине убили депутата

продолжениеУкраина стягивает к Донбассу танки
Преступники не пожалели чиновника во время ограбления

На Украине неизвестные ворвались в дом депутата районного совета в Днепропетровской области.

Преступники связали хозяина жилища, его жену и дочь. Они похитили деньги и некоторое имущество семьи. При этом во время вымогательства серьезно ранили депутата. Он скончался до приезда врачей, передает L!FE.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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