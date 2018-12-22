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Украина стягивает к Донбассу танки

Незалежная готовится к решающей атаке

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий сообщил, что на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе прибыли 2 состава с танками и другим вооружением.

По его словам, украинцы привезли танки Т-64, противотанковые пушки МТ-12 и БМП-1, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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