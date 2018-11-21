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Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Игорь Коломойский. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик/ фото из архива
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Беглый украинский олигарх считает, что страна в экономическом болоте еще с 2014 года

Украине дефолт необходим, поскольку казна пуста, а сам процесс не станет концом государственности Незалежной. Об этом заявил находящийся за пределами страны днепропетровский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Чем дефолт плох? Вон Греция какие красавцы: сказали, что 500 млрд не вернем, и до свидания", – сказал олигарх в большом интервью Соне Кошкиной.

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Так он прокомментировал украинской журналистке заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что без денег МВФ соборную ждет дефолт.

"Я считаю, что (греческий сценарий) нужно было применять еще в 14-м году. Потому что страну разворовали под покровительством в том числе Международного валютного фонда и всех иностранных посольств. В казне ноль – ну объявляйте дефолт", – считает Коломойский.

По его мнению, подобный шаг не приведет Украину к пропасти.


"Дефолт еще никогда никому не повредил. Что касается страны, так 100%. Ну да, у меня нет денег. А чем банкротство отличается от дефолта? Вы так говорите, будто дефолт – это конец государственности. Греция потеряла хоть один остров из своей государственности?" – риторически заметил гражданин трех стран.

Он вспомнил свой давний разговор с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком о долгах Незалежной.

"Я Яценюку говорил в 2014 г., будучи губернатором, что надо всех послать куда подальше и сказать, что давайте сядем и будем структурировать нашу задолженность. Внешний долг Украины – 113 млрд на 40 млн человек населения. А долг Греции – 513 млрд на 10 млн населения. Мы еще недобрали пару триллионов, чтобы быть Грецией. Греки что, с двумя головами родились?" – снова прикрылся Элладой Коломойский.

В общем, украинцам ничего не грозит, надо пробовать.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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